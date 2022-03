Israele, Biden chiama Bennett: "Usa fermamente e risolutamente al vostro fianco"

Il presidente americano, Joe Biden, ha parlato oggi con il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, "per esprimere le sue più sentite condoglianze a seguito degli orribili attacchi terroristici che hanno ucciso 11 persone in tre città israeliane".

Biden, si legge in una nota della Casa Bianca, "ha sottolineato che gli Stati Uniti sono fermamente e risolutamente con Israele di fronte a questa minaccia terroristica e a tutte le minacce allo Stato di Israele. I leader hanno discusso dell'importanza delle intese nella regione, come esemplificato dagli Accordi di Abramo e dal Vertice del Negev, nella promozione della sicurezza e nel miglioramento della vita delle persone in tutto il Medio Oriente".

Biden "ha offerto tutta l'assistenza adeguata ai nostri alleati israeliani mentre affrontano le minacce ai loro cittadini", conclude la nota.

Giovedì il paese ha iniziato a seppellire le persone uccise in tre attacchi consecutivi: martedì sera vicino a Tel Aviv, nel nord di Israele, Hadera domenica, e a Beersheva, una grande città nel deserto del Negev (sud), il 22 Marzo. Gli attacchi sono stati effettuati da un palestinese dalla Cisgiordania occupata a quella di martedì sera, e da arabi israeliani legati al movimento jihadista per quelli di Hadera e Beersheva.

"Israele sta affrontando un'ondata di terrorismo arabo mortale", ha detto il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, che ha invitato gli israeliani in possesso di armi a non uscire senza, e ha denunciato "più di 200 interrogatori e arresti”. Le autorità israeliane temono che una nuova ondata di violenze, come è accaduto l'anno scorso, quando gli scontri a Gerusalemme est, avevano portato a sanguinosi scontri sulla spianata delle Moschee e poi ad una guerra di 11 giorni tra Hamas e Israele. Se l'anno scorso la guerra ha visto opposto lo stato ebraico ad Hamas, questa volta il le autorità israeliane temono di vedere anche attacchi collegati all'organizzazione jihadista dello Stato Islamico.