Israele, media: 4 morti a coltellate, in attacco a Beersheva

Secondo quanto scrive The Jerusalem Post, dai primi rapporti sembra che "l'aggressore prima ha speronato le vittime, poi è uscito dall'auto e ha iniziato a pugnalarle", secondo il quotidiano, "si tratterebbe di un beduino israeliano proveniente dalla città di Hura con precedenti penali". Si tratta del terzo accoltellamento questa settimana in Israele: Domenica due agenti di polizia sono rimasti feriti in un attacco nel quartiere di Ras al-Amud, a Gerusalemme Est, mentre Sabato, un uomo di 35 anni è stato accoltellato e lievemente ferito in Hebron Road, vicino alla stazione di Gerusalemme.