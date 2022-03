Istat, il 7,5% delle famiglie in povertà assoluta, pesa l'inflazione

Nel 2021 le famiglie in povertà assoluta in Italia sono il 7,5% del totale, in lieve calo rispetto al 7,7% del 2020. Lo rileva l'Istat spiegando che per quanto riguarda invece gli individui in povertà assoluta, sono 5,6 milioni - il 9,4% del totale: come lo scorso anno - "Senza la crescita dei prezzi al consumo registrata nel 2021 (+1,9%) - sottolinea l'Istituto - l'incidenza di povertà assoluta sarebbe stata al 7,0% a livello familiare e all'8,8% a livello individuale, in lieve calo, quindi, rispetto al 2020".

Netta ripresa dei consumi nel 2021: +4,7%

Nel 2021 - continua l'istituto statistico - si è registrata una marcata ripresa della spesa per i consumi delle famiglie: la spesa media mensile era cresciuta del 4,7% con evidenti differenze tra le famiglie più abbienti (+6,2%) e quelle meno abbienti (+1,7%). La spesa media mensile delle famiglie è di 2.439 euro. ati che occorre leggere ormai al passato, perchè la fotografia dell'Istat è relativa all'anno scorso, il 2021, dove c'era stata una ripresa netta dell'economia del paese con un +6,6% netto sul Pil. Questo quindi, prima dei rincari su gasolio e gas e sulle bollette (iniziati nel Dicembre scorso), e che ovviamente non può tener conto delle conseguenze della crisi in atto derivante dal conflitto in Ucraina.



Ansa Inflazione, aumento dei prezzi,

Il gap Nord-Sud A livello territoriale il gap resta elevato e si allarga: nel Mezzogiorno - dove le persone povere sono 195mila in più rispetto al 2020 - si confermano le incidenze di povertà più elevate: il 12,1% per gli individui, il 10,0% per le famiglie. Mentre al Nord si registra un miglioramento a livello sia familiare - dal 7,6% del 2020 al 6,7% del 2021 - sia individuale: che passa dal 9,3% all'8,2%.

I dati Istat allarmano le associazioni dei consumatori: secondo il Codacons sarebbero già obsoleti e superati, "a causa del nuovo quadro economico delineatosi nel nostro paese in questi primi mesi del 2022". L'associazione prevede un peggioramento delle condizioni delle famiglie nel corso del nuovo anno. "L'abnorme aumento delle bollette di luce e gas scattato a Gennaio - spiega il Presidente del Codacons, Carlo Rienzi - ed i rincari delle tariffe che proseguiranno nel 2022, unitamente alla fiammata dei prezzi al dettaglio - continua Rienzi - determineranno una forte contrazione dei consumi nell'anno in corso". Una situazione a cui si aggiunge la guerra scoppiata in Ucraina, che secondo il Codacons "rischia di avere effetti pesanti sulla spesa delle famiglie". Preoccupazione anche dall'Unione Nazionale Consumatori: L'inflazione sta esplodendo e purtroppo, è una tassa invisibile che colpisce spese obbligate come luce, benzina, gas e alimentari, impoverendo soprattutto i meno abbienti", così Massimiliano Dona, presidente dell'Unc.

(Pixabay) agricoltura

Coldiretti: "Un piano di resilienza per sostenere l’agricoltura" "La guerra sta mettendo in pericolo la sicurezza alimentare al livello nazionale e mondiale, provocando inflazione e povertà ma anche gravi carestie e rischio di rivolte nei Paesi meno sviluppati e per questo produrre cibo e non dipendere dall’estero". Così Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, a commento dei dati Istat e della situazione internazionale attuale: "l'agricoltura è un tema strategico di sicurezza nazionale e lo hanno capito grandi Paesi come la Francia di Macron che ha annunciato un piano di resilienza per sostenere l’agricoltura e la sovranità alimentare, o - aggiunge Prandini - la Cina che ha inserito il settore agricolo, nelle linee di investimento programmatico dello Stato insieme all`industria meccanica e all`intelligenza artificiale”.

Getty Trebbiatrice in un campo di grano