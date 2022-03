Istituto Ceinge: Omicron si moltiplica, in Italia 3 versioni

Secondo l'Istituto Ceinge, Biotecnologie avanzate di Napoli, sarebbero tre le "sorelle della variante Omicron del Covid, attualmente in circolazione in Italia", dove - secondo il centro di eccellenza - "non si rileva più la presenza della Delta, né di varianti diverse dalla Omicron". Quest'ultima rappresenta ormai il 100% del virus circolante ed ha soppiantato in Italia completamente la Delta, ma - secondo il genetista Angelo Boccia, del gruppo di Bioinformatica dell'istituto - "la sua prima versione, la BA.1 si sta contraendo per l'incalzare della BA.1.1, presente per il 36%, e della BA.2, pari al 5%, mentre una terza sottovariante, nominata BA.3, è al momento molto poco presente".