Jannik Sinner voli ai quarti di finale a Miami

Jannik Sinner voli ai quarti di finale al Miami Open, secondo Atp Masters 1000 stagionale. Il ventenne altoatesino, numero 11 del mondo, ha superato in due set Nick Kyrgios con il punteggio di 7-6, 6-3 in un'ora e 38 minuti. Gara equilibrata solo nel primo set con il 26enne australiano (numero 102 del mondo ma ex top 15) che ha mostrato - come spesso accaduto in passato - estremo nervosismo, arrivando anche a spaccare la racchetta e beccandosi un game di penalità. Lucido come sempre, invece, il giovane azzurro che a fine gara ha detto: Oggi ho elevato il livello del mio gioco e sono stato più aggressivo. Ai quarti l'azzurro affronterà Francisco Cerundolo: il 23enne argentino, n.103 Atp, si è imposto sullo statunitense Frances Tiafoe, n.31 del ranking, con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-2.