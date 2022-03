Juve, inchiesta Prisma: dopo Dybala anche Alex Sandro e Federico Bernardeschi sentiti in Procura

Sono riprese le audizioni della Procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta “Prisma”, dove si indaga sui conti della Juventus, accusata di falso in bilancio. Dopo Paulo Dybala ieri, primo giocatore ad essere stato ascoltato dai magistrati torinesi, oggi sono stati convocati in procura, come persone informate sui fatti, Alex Sandro e Federico Bernardeschi.

L' interrogatorio di Dybala è durato circa tre ore e il verbale del colloquio è stato secretato ma, secondo quanto trapelato, il calciatore, non indagato, sarebbe stato ascoltato, in particolar modo, sull'accordo relativo alla riduzione degli stipendi del marzo 2020, nel pieno della prima ondata Covid, ovvero quando quattro mesi di stipendio furono “congelati”.

I magistrati torinesi stanno svolgendo indagini che si concentrano sui bilanci del 2019, 2020 e 2021. L'accusa per la Juventus è quella di falso in bilancio perché l'ipotesi accusatoria è quella secondo cui la “Vecchia Signora” avrebbe concordato, attraverso scritture private, la riduzione di quattro mensilità ai calciatori, per poi differirle (3 su 4) negli anni successivi senza inserirle nel bilancio.

Al momento risultano sette gli indagati, tutti dirigenti (o ex) tesserati della Juve, tra cui il presidente Andrea Agnelli, il vicepresidente Pavel Nedved e l'ex responsabile dell'area sportiva Fabio Paratici.

Le ipotesi di reato per il primo filone dell'inchiesta, legato alle plusvalenze fittizie (per 282 milioni di euro) sono di false comunicazioni sociali ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.