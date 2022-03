Kamala Harris in Polonia chiede indagine su crimini di guerra da parte della Russia

È in visita in Polonia, la vicepresidente americana Kamala Harris. Da Varsavia ha commentato duramente l’attacco russo ai danni dell’Ucraina: “Stiamo assistendo ad atrocità senza precedenti”, ha detto in conferenza stampa congiunta con il presidente della Polonia Andrzej Duda.

“Il popolo ucraino sta soffrendo immensamente” e gli aiuti umanitari sono necessari di fronte allo “scandalo morale” che “tutti sentono quando vediamo donne e bambini innocenti che stanno fuggendo, lasciando tutto ciò che hanno”, ha detto Harris.

“Abbiamo per settimane assistito ad atrocità di proporzioni inimmaginabili” in Ucraina “un ospedale pediatrico con un centro di maternità con donne in gravidanza” è stato colpito “da un attacco ingiustificato e non provocato”, ha aggiunto.

La vicepresidente degli Stati Uniti ha accolto la richiesta di un'indagine internazionale sull'accertamento di crimini di guerra da parte della Russia per l'invasione dell'Ucraina e il bombardamento di civili, incluso l'ospedale di Mariupol.

“Daremo altri 50 milioni di dollari attraverso il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite per aiutare ulteriormente la popolazione” ucraina in fuga dalla guerra, ha detto Harris ringraziando le autorità polacche per l’aiuto fornito ai profughi.

La vicepresidente degli Stati Uniti ha fatto poi sapere che due sistemi di difesa missilistica Patriot americani hanno appena raggiunto la Polonia e sono state consegnate al Paese dopo esser state annunciate nei giorni scorsi.

Evitando di rispondere in modo diretto ad una domanda sul pasticcio dei jet polacchi, Harris ha ripetuto che gli Usa sono impegnati a difendere “ogni centimetro” del territorio della Nato. “L’impegno degli Stati Uniti nei confronti dell’articolo 5 (della Nato) è ferreo. Gli Stati Uniti sono pronti a difendere ogni centimetro di territorio della Nato”.

Ha poi precisato “prendiamo seriamente in considerazione il concetto che un attacco contro un (Paese Nato) è un attacco contro tutti”, sottolineando che “Usa e Polonia non sono mai state così unite”.

A chi le ha chiesto qual è l’alternativa agli aerei da combattimento che gli Stati Uniti intendono perseguire per assistere Polonia e Ucraina ha detto solo che gli Usa hanno di recente inviato 240 milioni di dollari in assistenza alla sicurezza a Kiev.

“Ciò che sta avvenendo in Ucraina è vicino al genocidio. Quando vediamo missili che colpiscono ospedali, aree abitate, c'è solo un modo per chiamare tutto questo: genocidio”. Ha poi detto il presidente della Polonia, Andrzej Duda, nel corso della conferenza stampa congiunta con la vicepresidente Usa, Kamala Harris. “Questo è il motivo per cui dobbiamo avere una posizione molto forte come rappresentanti del mondo libero ed è quello che stiamo facendo”, ha aggiunto.