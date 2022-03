Kate Middleton e William in visita in Belize, respinti dalla comunità di Indian Creek

William e Kate Middleton sono arrivati in Belize il 19 marzo, prima tappa di un tour che li porterà in Giamaica e poi alle Bahamas. Nel viaggio, un cambio di programma quando i i residenti di Indian Creek hanno manifestato con un presidio di protesta proprio sul terreno su cui i Cambridge sarebbero dovuti atterrare in elicottero, il che ha portato gli organizzatori ad annullare la visita a una piantagione di cacao .

Tra balli con la gente del posto, escursioni in siti archeologici Maya, e passeggiate nella giungla per far visita alla British Army Training Support Unit (che hanno portato i fan addirittura a paragonare Kate Middleton a Lara Croft), la royal couple può dirsi finora soddisfatta di questo inizio viaggio, che sembra stia spegnendo le polemiche da cui era stato preceduto.

Al ricevimento, presieduto dal governatore generale del Belize e organizzato nell’ambito delle celebrazioni per il Giubileo di Platino di Elisabetta II, hanno partecipato il primo ministro Johnny Briceño e tutte le autorità dello Stato del Belize.

Non sono mancati riferimenti alla pandemia, visto che questo è il primo viaggio ufficiale della royal couple dopo l’emergenza Covid, e alla crisi in Ucraina. E William si è congratulato con il Belize che si è unito a tanti altri Paesi nella ferma condanna dell’invasione e promuove sempre princìpi di pace, sicurezza e diritto internazionale.

Il principe non poteva non citare, naturalmente, la nonna Elisabetta, che aveva fatto un viaggio ufficiale in Belize nel 1994: “Sono onorato di riportarvi gli auguri di mia nonna, la regina del Belize, in occasione del suo Giubileo di Platino. Ha sempre ricordato con tanto affetto quella visita nel vostro Paese e naturalmente era stata anche qui”.

A nome suo e di sua moglie ha infine espresso il desiderio di portare in Belize anche i loro tre bambini, un giorno: “Vorremmo mostrare ai nostri figli questa terra meravigliosa. Erano piuttosto invidiosi del fatto che non sarebbero venuti con noi questa volta”. Oggi i duchi lasciano il Belize diretti in Giamaica, seconda tappa del tour, per poi ripartire giovedì alla volta delle Bahamas. Anche in Giamaica sembra che li attendano nuove proteste, legate, secondo The Independent, alla richiesta di riparare ai danni della schiavitù.