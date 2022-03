Il Kazakistan annuncia l’immunità di gregge rispetto al Covid-19

Il vice primo ministro del Kazakistan, Yeraly Tugzhanov, ha affermato che il paese ha raggiunto l'immunità di gregge al Covid-19. Secondo il politico, entro il 29 marzo l'80 per cento della popolazione ha completato il percorso di vaccinazione contro il COVID-19, a febbraio questa cifra non superava il 53 per cento. "Ciò significa che l'immunità di gregge è completamente raggiunta in Kazakistan", ha annunciato Tugzhanov.

Allo stesso tempo, ha sottolineato il vicepremier, il paese non intende ancora revocare le restrizioni agli spostamenti attraverso il confine: resta in vigore l'obbligo del certificato vaccinale o del test del tampone obbligatorio. "Nei paesi vicini, il tasso di infezione non è stato ancora ridotto", ha spiegato.

La vaccinazione in Kazakistan viene effettuata principalmente con il farmaco americano Pfizer e il vaccino russo Sputnik V. Nel Paese sono stoccati diversi milioni di dosi di iniezioni.