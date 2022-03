Kiev accusa nuovamente i russi di avere usato armi al fosforo

"I russi hanno usato di nuovo proiettili al fosforo oggi a Marinka", ha denunciato su Telegram il capo dell'amministrazione militare della regione di Donetsk, Pavel Kyrylenko, riferendo che una dozzina di incendi causati da questi proiettili sarebbero stati localizzati e tenuti sotto controllo e che ci sarebbero undici feriti tra cui quattro bambini.

Le armi al fosforo sono armi incendiarie che possono penetrare la pelle umana e avere effetti corrosivi potenzialmente letali. Il loro uso è proibito contro i civili, ma non contro obiettivi militari, in base a una Convenzione firmata nel 1980 a Ginevra. Nelle scorse settimane l'Ucraina, con foto e video, ne aveva denunciato l'utilizzo in più di un'occasione, nel Donbass e a Irpin. Il 25 marzo la Russia ha negato di avervi mai fatto ricorso. Sulla base delle immagini circolate non è finora stata possibile una conferma indipendente dell'effettivo utilizzo di questa tecnologia

"Sono state bombardate anche le città di Georgievka, Novokolinovo e Otcheretino", ha aggiunto Pavel Kyrylenko, senza fornire dettagli sulle munizioni utilizzate. "Nessuna vittima civile, ma diverse case sono state danneggiate", ha concluso.