Kiev pronta a trasferire dati e server se l'invasione Russa prosegue

L'Ucraina si sta preparando a spostare potenzialmente tutti i suoi dati sensibili ed i suoi server in un altro Paese se l'invasione della Russia nel suo territorio continuasse.

Ad affermarlo un alto funzionario della sicurezza informatica, Victor Zhora, vice responsabile del Servizio statale ucraino per le comunicazioni speciali e la protezione delle informazioni. Zhora ha sottolineato che il suo dipartimento sta pianificando un'emergenza, perché “gli ucraini si vogliono fare trovare pronti a qualsiasi minaccia russa che miri a entrare in possesso di documenti governativi sensibili”.

Il piano A prevedeva la protezione dell'infrastruttura IT - strutture, data center, server ed hardware di reti - in Ucraina: "Rimuoverla in un altro Paese sarebbe solo il Piano B o C". Un altro punto dirimente è che questa eventuale mossa "potrebbe avvenire solo dopo le modifiche normative approvate dai parlamentari ucraini", ha affermato il vice responsabile del settore. Funzionari del governo hanno già spostato apparecchiature e backup in aree più sicure ma sempre in territorio ucraino, al di fuori della portata delle forze russe.

L'Ucraina ha ricevuto da diversi Paesi offerte per ospitare dati, ha detto ancora Zhora, aggiungendo che "per ragioni di vicinanza sarà preferita una località europea".