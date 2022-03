La Bicocca fa marcia indietro: il corso monografico di Paolo Nori su Dostoevskij si farà.

Tutto nasce nella giornata di ieri quando, dal profilo personale su Instagram, lo scrittore e traduttore Paolo Nori si sfoga in un video: ha ricevuto una email dall’Università milanese della Bicocca dove viene informato che il corso “La grande Russia portatile. Viaggio sentimentale nel paese degli zar, dei soviet, dei nuovi ricchi e nella più bella letteratura del mondo” e che avrebbe dovuto tenere dal 20 marzo è stato rinviato: “Caro professore, stamattina il prorettore alla didattica mi ha comunicato la decisione presa con la rettrice di rimandare il percorso su Dostoevskij. Lo scopo – legge ad alta voce - è quello di evitare ogni forma di polemica soprattutto interna in quanto momento di forte tensione”. Le parole sono lette con voce quasi spezzata e in lacrime: “Non solo essere un russo vivente è una colpa oggi in Italia, ma anche essere un russo morto. Un russo che quando era vivo, nel 1849, è stato condannato a morte perché aveva letto una cosa proibita – ha spiegato, dicendosi incredulo – Quello che sta succedendo in Ucraina sia una cosa orribile e mi viene da piangere solo a pensarci. Ma quello che sta succedendo in Italia oggi, queste cose sono ridicole: un’università italiana che proibisce un corso è incredibile. Anzi, in questi giorni bisognerebbe parlare di più di Dostoevskij”.

Nori, già docente al Dipartimento di studi umanistici della Iulm dove insegna Traduzione editoriale della saggistica russa parla chiaro, si tratta di “ una ridicola censura. La paura che fanno i russi sta prendendo dimensioni singolari".