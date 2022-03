La Casa Bianca crea il "Tiger Team" per affrontare scenari di guerra con armi chimiche o nucleari

La Casa Bianca ha costituito una squadra di addetti alla sicurezza nazionale per definire come gli Stati Uniti e gli alleati della Nato dovrebbero rispondere qualora il presidente russo, Vladimir Putin, dovesse ricorrere all'uso di armi chimiche, biologiche o nucleari.

Ad anticiparlo è il New York Times. Il “Tiger Team”, come è stato chiamato, sta analizzando possibili risposte anche nel caso in cui Putin raggiungesse il territorio della Nato per attaccare i convogli che portano armi e aiuti all'Ucraina. Il team che si riunisce in forma riservata tre volte alla settimana, sta esaminando anche le possibili risposte in caso di attacco russo alle nazioni vicine, comprese Moldova e Georgia, e come preparare i Paesi europei ad accogliere i rifugiati in arrivo.

Questi temi si prevede saranno al centro di una sessione straordinaria a Bruxelles oggi, giovedì, quando il presidente Biden parlerà con i leader delle altre 29 nazioni della Nato che si incontreranno per la prima volta da quando Putin ha invaso l'Ucraina.

Il Tiger Team è stato costituito il 28 febbraio, quattro giorni dopo l'inizio dell'invasione.