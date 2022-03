"La centrale di Chernobyl è di nuovo senza elettricità"

"La linea che rifornisce la centrale nucleare di Chernobyl e la città di Slavutych è stata danneggiata dalle forze di occupazione", ha scritto questa mattina su Facebook Ukrenergo, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, e per questo “la centrale nucleare ucraina di Chernobyl è di nuovo elettricità”. La linea ad alta tensione era stata riparata e rimessa in funzione nella giornata di ieri, dopo alcuni giorni in cui era stata fuori uso a causa dei combattimenti nella zona, ma "le forze di occupazione hanno danneggiato di nuovo il collegamento", afferma Ukrenergo, che ha annunciato che lavorerà per ripristinare un'altra volta l'allaccio.

In nottata le autorità di Kiev avevano notificato all'Agenzia internazionale per l'energia atomica che lo staff della centrale nucleare di Chernobyl aveva sospeso le riparazioni e la manutenzione delle apparecchiature relative alla sicurezza, "in parte a causa della stanchezza fisica e psicologica".

A Chernobyl il 26 aprile 1986 si verificò il peggiore incidente nucleare della storia. L'impianto deve ancora essere alimentato, a quasi 36 anni di distanza, per prevenire fughe di materiale radioattivo. Oltre all'allaccio alla rete elettrica, può anche contare su impianti di generazione a gasolio.