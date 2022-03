La classifica dei migliori ospedali del Mondo: la posizione di quelli italiani

Il Policlinico Gemelli di Roma al primo posto. A seguire, sul podio: il Niguarda di Milano e il Sant’Orsola di Bologna. Sono questi, secondo la rivista statunitense «Newsweek», i migliori ospedali italiani. Il dato emerge dal rapporto «World Best Hospitals 2022», pubblicato ogni anno con la collaborazione di «Statista Inc.», tra le più importanti società di ricerche di mercato a livello globale. Un dossier che conferma come, nonostante l’Italia sia stata tra i Paesi più colpiti dalla pandemia, la qualità dell’assistenza sanitaria complessiva rimanga tra le migliori al mondo. Tra i 21 Paesi rappresentati nelle prime 150 posizioni, infatti, l’Italia è presente con dieci strutture. Meglio soltanto gli Stati Uniti (33) e la Germania (14). Ex-aequo la Francia.

La classifica mondiale

Le strutture da prendere in esame per il ranking mondiale vengono selezionate sulla base delle «nomination» suggerite da esperti in campo sanitario, considerando i risultati delle indagini condotte sui pazienti e degli indicatori di performance delle strutture sanitarie (qualità dei trattamenti, misure igieniche, e sicurezza dei pazienti, rapporto numero di pazienti per medico e per infermiere). Dopo aver selezionato in questo modo gli ospedali, un board di esperti internazionali procede alla loro valutazione e a stilare la classifica mondiale. Nelle prime cinque posizioni, anche quest'anno, ci sono tre ospedali statunitensi: la Mayo Clinic (Rochester), la Cleveland Clinic (Cleveland) e il Massachusetts General Hospital (Boston). E solo uno europeo: l’ospedale universitario della Charité di Berlino (5°). A livello globale, il Gemelli si classifica in trentasettesima posizione. Niguarda e Sant’Orsola, rispettivamente, al 50esimo e al 60esimo posto.

I migliori ospedali italiani

Venendo alla situazione italiana, nelle prime 28 posizioni si ritrovano soltanto strutture presenti nelle Regioni nel Nord e del Centro. Dal quarto al decimo posto, si trovano infatti quattro ospedali lombardi: il San Raffaele (4°) e l’Humanitas (5°) di Milano, il policlinico San Matteo di Pavia (8°) e il Papa Giovanni XXIII (9°) di Bergamo. Risultati che confermano come, nonostante la pandemia abbia travolto la regione, lo standard delle cure all'ombra della Madonnina rimanga complessivamente il riferimento lungo la Penisola. Soddisfacenti anche i piazzamenti ottenuti da due nosocomi veneti: l’azienda ospedaliero-universitaria di Padova (6°) e l’ospedale Borgo Trento di Verona (7°). Decimo posto per l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Quanto alle strutture del Mezzogiorno, il piazzamento più alto lo ottiene l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (29°). A seguire il policlinico di Bari (35°) e quello della Federico II di Napoli (46°). In coda alla graduatoria nazionale, il Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta (110°), il Santissima Annunziata di Savigliano (111°) e l'ospedale Maggiore di Crema (112°).

Gli ospedali al «top» per specialità

Come già fatto lo scorso anno, nel dossier relativo al 2022 si ritrovano graduatorie per le diverse specialità. Per ognuna di queste, sono stati individuati gli ospedali «migliori» presenti in 21 Paesi del mondo: sulla base del tenore del tenore e dell'aspettativa di vita, delle dimensioni della popolazione, del numero di strutture e della disponibilità dei dati. Al sondaggio, come ogni anno, hanno risposto oltre ottantamila, tra medici e pazienti degli Stati individuati. Ottimi i risultati raggiunti dall’Italia sia nella speciale classifica dedicata agli istituti di cura oncologici (3 centri nelle prime 30 posizioni: l’Istituto Europeo di Oncologia e l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, il centro oncologico Pascale di Napoli) sia in quella riservata agli ospedali specializzati nel trattamento delle malattie neurologiche (2 su 7: il Besta di Milano e l'Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna). Lo stesso numero di menzioni è stato conseguito in ambito pediatrico (3 ospedali italiani nelle prime 26 posizioni: il Gaslini di Genova, il Meyer di Firenze e il Bambin Gesù di Roma) e ortopedico (con il Galeazzi e il Pini di Milano e il Rizzoli di Bologna tra le eccellenze su scala mondiale).