Nuovi lanci di razzi dalla Corea del Nord

L'esercito sudcoreano ha segnalato almeno quattro lanci di proiettili dalla Corea del Nord, provenienti dai sistemi lanciarazzo che si trovano nella provincia di Pyongan e diretti nel mar Giallo, chiamato Mare Occidentale nella penisola.

Sebbene questo test non violi le risoluzioni imposte dall'ONU, si è immediatamente riunito il Consiglio di sicurezza nazionale del Sud. "I nostri militari seguono gli sviluppi e si tengono pronti alla difesa", hanno dichiarato fonti del governo riportate dall'agenzia Yonhap. La tensione nella penisola resta alta dopo le ripetute provocazioni del Nord dall'inizio dell'anno.

L'ultimo lancio di missili, il decimo del 2022, avvenuto la scorsa settimana, si è concluso con un fallimento. Secondo gli osservatori, potrebbe essersi trattato dell'ennesimo test sul 'missile mostro' a testata multipla Hwasong-17, esibito per la prima volta a una parata nell'ottobre 2020.

"Dai segnali che abbiamo si potrebbe trattare di un Hwasong-17", aveva dichiarato Cheong Seong-chang, ricercatore dell'istituto sudcoreano Sejong. Finora il regime nordcoreano si era attenuto alla moratoria unilaterale sui test di missili a lungo raggio e di armi nucleari avviata nel 2017, durante i colloqui tra Kim Jong-Un e Donald Trump, ma "con la Russia che ora difficilmente avallerebbe nuove sanzioni al Nord dopo l'invasione dell'Ucraina, Pyongyang deve aver ritenuto che era il momento ottimale per procedere". Per gli Usa missili a testata multipla come l'Hwasong-17 segnano "una grave escalation" nel programma militare nordcoreano.

L'ufficio presidenziale della Corea del Sud ha dichiarato che terrà una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale per discutere quelli che ha definito i "lanci di proiettili a corto raggio del Nord" e che il Paese utilizzerà le sue capacità militari e la sua alleanza con gli Stati Uniti per evitare che si verifichi un vuoto di sicurezza durante un periodo di transizione al potere a Seul. Il mandato quinquennale del presidente Moon Jae-in scade a maggio e sarà sostituito da un nuovo governo conservatore guidato dal presidente eletto Yoon Suk Yeol che ha promesso di rafforzare l'alleanza militare di Seul con Washington.

L'anno scorso, la Corea del Sud ha approvato un sistema di intercettazione dell'artiglieria da 2,6 miliardi di dollari, simile all'"Iron Dome" di Israele, progettato per proteggere il Paese dall'arsenale della Corea del Nord.