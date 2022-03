La Corte europea per i Diritti Umani intima alla Russia: nessun ulteriore atto contro Novaya Gazeta

La Corte europea per i Diritti umani ha emesso un provvedimento urgente a tutela della libertà di espressione, garantita dall’art.10 della Convenzione europea.

In sostanza la Corte ha intimato alla Russia di non compiere ulteriori atti contro Novaya Gazeta, e di non pregiudicare la sua possibilità di proseguire le pubblicazioni.

Il 3 marzo scorso la Corte ha ricevuto un esposto da parte del premio nobel per la Pace Dmitriy Andreyevich Muratov, che chiedeva l’intervento di Strasburgo per imporre al governo russo di non interferire con le attività legali dei media russi, compresa Novaya Gazeta, che stanno coprendo la guerra in territorio ucraino. E in particolare di non bloccare le informazioni e materiale che contiene opinioni differenti dal punto di vista ufficiale delle autorità russe.

Nelle scorse settimane, l’Autorità di controllo russa ha intimato a diversi organi di informazione di non utilizzare la parola “invasione “ minacciando multe e anche la chiusura.

Di fronte “all’imminente rischio di danno irreparabile per la libertà di espressione e l’imbavagliamento dei media indipendenti in Russia”, Muratov ha chiesto alla Cedu tutela.

Così la Corte europea, in attesa di pronunciarsi nel merito, ha emesso un provvedimento cautelare che però nei fatti mette in mora la Russia.