La crisi ucraina tra inflazione e guerra del gas. Intervista a Giuseppe Sabella

La guerra in Ucraina – ci dice in questa intervista Giuseppe Sabella, direttore di Oikonova – “è anche il risultato di scelte di natura economica, in particolare dell’Europa, che hanno portato a quella reazione di Putin che è sotto gli occhi di tutti”.

In Ucraina c’è un problema politico e sociale che dura da anni. Lei però dice che c’è dell’altro: cosa scatena questa azione di forza del capo della federazione russa?

"In una parte dell’Ucraina, come lei intende, c’è una forte conflittualità politica e sociale che dura da anni e che in alcuni territori, come nel Donbas, era guerriglia ben prima dell’invasione russa. Tuttavia, la pandemia ha accelerato un processo di cambiamento che diversamente, nei piani dell’Europa, sarebbe stato gestito con tempi più dilatati. Il programma economico presentato da Ursula von der Leyen al Parlamento europeo (Green Deal, dicembre 2019) prevede di avviare l’Unione verso un percorso di autonomia industriale ed energetica, arrivando a -55% di emissioni nel 2030 e alla carbon neutrality nel 2050. Nessun Paese al mondo ha, tuttora, un piano così ambizioso tanto che, sempre in quella sede, von der Leyen dice: “il Green Deal per l’Europa è come l’uomo sulla luna”. Oggi – per diverse ragioni – green economy e transizione energetica non appaiono più così centrali nell’agenda politica. Non è del tutto vero ma il punto è che tutto ciò portava a prevedere una crescita delle forniture di gas provenienti dalla Russia. Il gas è un fossile ma è il fossile più pulito. E, nella prospettiva della transizione ecologica, facilita il passaggio dal carbone alle fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni. Ricordiamo che l’Italia è quasi al 40% di fabbisogno energetico soddisfatto da energia pulita. A ogni modo, con la pandemia il quadro cambia".

Cosa succede con la pandemia?

"La pandemia ci presenta, in tempi ravvicinatissimi, alcune variabili: in primis, si rompe una relazione già scricchiolante tra Cina e Occidente. Dal 2015, quando più o meno il commercio mondiale inizia a rallentare, i mercati vanno consolidandosi attorno alle grandi piattaforme produttive: Cina, USA, UE. L’Europa capisce il suo gap a livello tecnologico con USA e Cina – l’idea del Green Deal parte da qui – e che deve massimizzare il profitto nel suo mercato in particolare. Il Green Deal, che poi trova finalizzazione col Next Generation EU, è un grande investimento per l’innovazione delle filiere produttive. Il meccanismo sta in piedi se poi il consumatore sceglie il prodotto europeo e non quello cinese o americano. E da qui che si inizia a creare una certa distanza in particolare con la Cina, che ha sempre avuto nella Germania il partner commerciale privilegiato. Non a caso, durante la stagione pandemica, i prezzi di materie prime e microchip salgono esponenzialmente. Pechino inizia a farci pagare le nostre scelte".

Cosa avviene in particolare?

"La crisi di microchip e materie prime è un fenomeno composito: da una parte vi sono la forte ripartenza delle produzioni e il disallineamento dei diversi lockdown mondiali. Ma vi sono, anche, elementi che hanno che fare con la riconfigurazione della globalizzazione. La Cina, approfittando del calo dei prezzi durante il primo lockdown, ha comprato materie prime ovunque. Non solo per fare scorta, ma anche perché a Pechino sono consapevoli del fatto che l’Europa è concentrata sul consolidamento del suo mercato, cosa che non può non avere riflessi sulla penetrazione nel MEC del prodotto made in China. La Cina impone all’Europa prezzi notevolmente aumentati, come del resto fa anche la Russia col gas. Da qui l’inflazione che nel giro di un anno arriva quasi al 6%. In questo senso l’Ucraina è strategica per la Russia: a parte il valore storico, richiamato da Putin nel suo discorso prima dell’invasione, è molto ricca di materie prime".

Quali sono le altre variabili che, come diceva prima, la pandemia introduce?

"La seconda variabile è che non c’è più Trump ma ci sono Joe Biden al suo posto e Mario Draghi con un ruolo egemone in Europa. La simultanea presenza ai vertici delle istituzioni americane ed europee di Joe Biden e Mario Draghi riavvicina USA e UE, rapporto ridottosi ai minimi termini durante la stagione di Trump. La Terza variabile decisiva è l’uscita di scena di Angela Merkel e l’insediamento del nuovo governo tedesco guidato da Olaf Scholz: è l’inizio di una decisiva discontinuità nei rapporti con Mosca. Le relazioni di Merkel con Putin erano piuttosto forti tant’è che c’è chi la invoca oggi come figura del dialogo con Putin".

Questo è un elemento piuttosto inedito: in che senso il neo-governo tedesco segna discontinuità nei rapporti con la Russia a tal punto da arrivare a incrinare i rapporti con Mosca?

"Il punto è questo: a lungo Mosca ha pazientemente investito nelle sue relazioni con l’UE, in particolare con Berlino, cogliendo la grande opportunità di aumentare le forniture di gas verso l’Europa. Tuttavia, il gasdotto Nord Stream 2 è sempre stata un’opera controversa: per molti Paesi europei, il rischio era di rendere l’UE sempre più dipendente dalla Russia, cosa che non è mai piaciuta nemmeno agli USA. E così che questa infrastruttura da oltre 1.200 km si è arenata, definitivamente sotto il peso delle sanzioni, peraltro attivate anche dalla Svizzera. Il contraccolpo per la Russia è forte. E anche la rabbia di Putin. La pandemia preludeva a un nuovo ordine: ora, nei fatti, le democrazie occidentali in particolare europee vanno verso maggiore autonomia dai regimi autoritari".

Questa tendenza di distanziamento tra Est e Ovest, che lei ha descritto, porta l’inflazione a salire notevolmente (+6%): in Europa ha raggiunto il livello più alto dal 1996, negli USA il picco più alto da 50 anni a questa parte. Quali sono le prospettive per l’economia e come gestire questo fenomeno?

"Come abbiamo visto, gas ed energia in particolare stanno subendo aumenti molto potenti, rispettivamente +41% e +55% in confronto all’ultimo trimestre 2021. Il governo italiano, in linea con le scelte degli altri Paesi europei, ha previsto la riduzione delle forniture di gas dalla Russia e un aumento degli approvvigionamenti provenienti dall’Algeria, oltre alla possibilità di riaprire le centrali a carbone, cosa che naturalmente rallenterà i programmi di transizione ecologica. Stiamo fortunatamente uscendo dalla stagione invernale per cui tutto ciò renderà meno complicato risolvere questo serio problema. Per quanto riguarda, invece, la spirale inflattiva, in Germania e Spagna si è di recente optato per l’aumento del livello di salario minimo (Germania 12 euro ora, Spagna 1.000 euro mese)".

E in Italia?

"L’Italia – insieme ad Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia, Svezia – è Paese in cui, com’è noto, il salario minimo legale non è previsto. Ancora una volta, val la pena di ricordare però che l’Italia non ha trascurato la misura, semplicemente l’alta copertura (quasi l’85%) che i contratti nazionali danno ai rapporti di lavoro non ne ha a oggi richiesta l’attuazione, fino a quando non sono esplosi i cosiddetti contratti pirata e gli abusi sui/sulle braccianti, come del resto nel settore edilizio in particolare, sono diventati un fenomeno sociale di dimensioni sempre più preoccupanti. A ciò si aggiunga la crescita del lavoro povero (13,2% di tutti quelli che hanno un’occupazione, +30% rispetto a 15 anni fa)".

Il salario minimo può essere quindi la risposta a questa fase economica di spinta inflattiva?

"La questione salariale, lo sappiamo, nel nostro Paese è un problema serio. Come si suol dire, da 30 anni i salari sono fermi al palo dell’inflazione. In questo momento credo sia una buona cosa quella di intervenire col salario minimo, anche in ragione della direttiva europea che, tuttavia, chiede di adeguare il livello minimo dei salari, non per forza attraverso la via della legge. Bisogna però che si affronti anche il problema del cuneo fiscale. Va anche detto che affrontare la questione salariale non significa soltanto rispondere al problema dell’inflazione e del lavoro povero. Non è pensabile dare attuazione alla programmazione economica europea se non partendo da qui. Green deal e Next generation EU vogliono consolidare il mercato europeo: non si riuscirà a orientare il consumo a vantaggio della produzione locale – a scapito, in particolare, di quella cinese – se non rafforzando il potere d’acquisto. E sperando che quanto prima si normalizzino le due crisi: quella energetica e quella ucraina, certamente più drammatica della prima".