"La farina è già aumentata del 30%. Ho dovuto aggiornare i prezzi delle mie pinse per resistere"

Gli effetti della guerra in Ucraina arrivano a Spoleto , dentro un locale a conduzione familiare, dietro al bancone dove si impasta e si inforna la pinsa romana. Lì, ogni giorno, Jacopo Martellini svuota dei sacchi di farina per far lievitare le sue basi bianche, che poi arricchisce coi prodotti di zona e con la fantasia di un cuoco appassionato. Ha 23 anni e, da quando ne aveva 19, si è lanciato nell'impresa di aprire un ristorante nel centro della cittadina umbra dedicato alla pinsa romana, una focaccia a base di acqua e farina. Dopo la pandemia, oggi Jacopo deve fare i conti con gli effetti della guerra in Ucraina. Una guerra tanto lontana eppure così tangibile nelle sue tasche. L'Ucraina è il “granaio” d'Europa e i prezzi della farina sono schizzati alle stelle fin dal 24 febbraio, giorno di ingresso delle truppe russe nel Donbass.

Gli chiedo di quantificare l'aumento dei costi che deve sostenere nella sua pinseria. Il suo locale fa circa 70 coperti e sforna una media di 100 focacce solo nel fine settimana. Il conto è presto fatto. La farina costa il 30 per cento in più. Ma anche gli altri prodotti, a causa del caro carburante, sono aumentanti di conseguenza: l'olio è aumentato del 10 per cento, la mozzarella e il pomodoro del 15.

Jacopo acquista all'ingrosso 7 pacchi di farina da 25 chili l'uno. Prima della guerra gli costavano in totale circa 240-250 euro, adesso non si trovano a meno di 310-320 euro. Con il costo della farina così alto Jacopo non poteva andare avanti. Qualche giorno fa ha messo intorno a un tavolo mamma e papà, sono loro tre a condurre l'impresa e a prendere le decisioni: la scelta era tra abbassare la qualità dei piatti o aumentare i prezzi. Insieme hanno scelto di aumentare di un euro le pinse più semplici e di due, due euro e mezzo quelle più ricche e gourmet. Se prima una margherita costava 5 euro e 50, adesso si trova sul menù a 6 euro e 50. E già in queste ultime settimane Jacopo ha notato che i clienti più assidui hanno ridotto il numero delle volte che si fermano a cena, rispetto a solo un mese fa.

Da qualche settimana, a Spoleto, sono arrivate venti famiglie ucraine, ospitate dalla Caritas di Don Edoardo Rossi. E le pinse di Jacopo Martellini, ogni martedì sera, escono dal locale del centro e raggiungono le abitazioni delle famiglie arrivate coi corridoi umanitari, mamme con i loro bambini. Ogni settimana vengono consegnate dai volontari 20-25 pinse fumanti. “Ho cercato di fargli capire la differenza tra la pizza e la pinsa romana - dice Jacopo - ma non credo che abbiano capito. Per loro è una pizza. E sia… L'importante è che ritrovino il sorriso dopo tanto dolore. Mi ha colpito lo sguardo di riconoscenza di una bambina quando ha aperto il cartone e sentito il profumo della pinsa appena sfornata".