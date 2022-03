La Finlandia è il paese più felice del mondo e l'Italia non è tra i primi venti

Per il quinto anno consecutivo, la Finlandia è il paese più felice del mondo, secondo le classifiche del World Happiness Report, una pubblicazione del Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite che si basa sui dati di sondaggi raccolti in circa 150 paesi.

Le prime posizioni sono occupate dai paesi nordici: la Danimarca è al numero 2 della classifica di quest'anno, seguita dall'Islanda. Svezia e Norvegia sono rispettivamente settima e ottava.

Svizzera, Paesi Bassi e Lussemburgo occupano dal 4° al 6° posto, con Israele al numero 9 e la Nuova Zelanda a comnpletare la top 10. L'Italia resta fuori dalle prime venti posizioni, mentre chiude la classifica l'Afghanistan.

Gli Stati Uniti sono saliti di tre posizioni al 16° posto, davanti alla Gran Bretagna, mentre la Francia ha conquistato il ventesimo posto.

Oltre al senso di benessere personale, basato sui sondaggi Gallup in ogni Paese, il punteggio tiene conto del PIL, del sostegno sociale, della libertà personale e dei livelli di corruzione. Quest'anno gli autori hanno anche utilizzato i dati dei social media per confrontare le emozioni delle persone prima e dopo la pandemia di Covid-19. Hanno riscontrato "forti aumenti di ansia e tristezza" in 18 paesi, ma una diminuzione dei sentimenti di rabbia.

"La lezione del World Happiness Report nel corso degli anni è che il sostegno sociale, la generosità reciproca e l'onestà del governo sono cruciali per il benessere", ha scritto il coautore del rapporto Jeffrey Sachs. "I leader mondiali dovrebbero prestare attenzione".

Per quanto riguarda la Finlandia, la maggior parte dei 5,5 milioni di persone del paese nordico si descrivono come taciturni e inclini alla malinconia e ammettono di guardare con sospetto alle manifestazioni pubbliche di gioia. Ma il paese è noto anche per i suoi servizi pubblici ben funzionanti, la fiducia diffusa nell'autorità e i bassi livelli di criminalità e disuguaglianza.