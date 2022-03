La fondatrice della scuola italo-ucraina di Zhytomyr: "Grazie per le vostre preghiere"

“Due insegnanti della scuola sono partiti per andare in guerra", continua la fondatrice della scuola privata gestita dai salesiani, frequentata abitualmente da 200 ragazzi tra i 6 e i 17 anni e che include anche un oratorio e corsi per una ventina di alunni con disabilità. "La gente è disorientata, la paura è arrivata all'improvviso” spiega Okunyeva. "Al momento tutti gli insegnanti sono a casa con le proprie famiglie, vorrebbero fare lezione on line ma non è facile perché internet non c’è sempre. Inoltre quasi tutte le mamme e i bambini sono scappati in Polonia e anche in Italia. Gli uomini invece, fino ai 60 anni, non possono e non vogliono lasciare l’Ucraina perché devono essere a disposizione in caso di necessità”.

“In città ho solo alcuni amici e parenti. Mio figlio studia fuori e mia figlia è scappata in Polonia con la mia nipotina per mettersi in salvo” continua Okunyeva. “Sento però la vicinanza dall’Italia, la preoccupazione, le telefonate e le preghiere di tante persone. Ho una sola parola per tutti: grazie!”