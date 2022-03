Tenersi per mano tra le macerie a Kiev: la forza di un gesto romantico nell'orrore della guerra

Passeggiano, mano nella mano. Potrebbero essere ovunque, ma sono a Kiev, oggi. I loro corpi avvolti nelle tute mimetiche, ai piedi anfibi militari. Lottano per difendere la propria terra nella capitale circondata dalle truppe russe.

Attorno a loro solo macerie e distruzione: davanti agli occhi barricate di cemento e sacchi di sabbia, copertoni, un furgoncino incendiato. Non c’è spazio per il romanticismo. Eppure quelle mani intrecciate sono un gesto rivoluzionario che trasforma un'immagine che altrimenti sarebbe soltanto un desolante scenario di guerra.

Guardano avanti, entrambi. Lui con il berretto di lana, lei con i capelli lunghi, raccolti in una coda. Chissà cosa si dicono, di cosa parlano. Di cosa avrebbero parlato se fossero stati altrove, in un’altra città europea. È più probabile che stiano solo in silenzio. Il loro silenzio in quello assordante di una capitale che cerca riparo aspettandosi il peggio.

Forse erano già due militari, o magari lo sono diventati sul campo. Una sola certezza: sono due esseri umani e l’amore è la loro salvezza.