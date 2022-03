La gaffe di Biden: dice "iraniani" al posto di "ucraini"

Social in subbuglio per la "gaffe" del presidente degli Stati Uniti durante il discorso al Congresso. Biden si è confuso parlando di "iraniani" al posto di "ucraini".

Il presidente americano ha detto che Putin non riuscirà a conquistare i cuori del popolo iraniano, mentre manifestava il suo sostegno alla nazione che da giorni sta cercando di resistere all'invasione da parte della Russia.

"Putin - ha detto - può circondare Kiev con i carri armati, ma non conquisterà mai il cuore e l'anima del popolo iraniano". La gaffe è diventata virale su Twitter, al punto che uno dei rappresentanti repubblicani della commissione Giustizia della Camera ha commentato: "Iraniani?".

"Putin non indebolirà mai il popolo 'iraniano? Qualcuno per favore dia a Joe Biden una cartina", ha scritto su Twitter il deputato repubblicano del Colorado Ken Buck. "Putin non conquisterà mai i cuori del popolo iraniano? Che sollievo", twitta invece la commentatrice conservatrice Ann Coulter.