La giornata di Biden tra Bruxelles e Rzeszów, al confine tra Polonia e Ucraina

Joe Biden incontrerà alle ore 16 a Rzeszów, in Polonia, le truppe Usa stanziate "a difesa del fianco orientale della Nato". Lo riferisce la Casa Bianca in una nota sul programma della giornata del presidente americano. In serata Biden partirà alla volta di Varsavia, dove domani avrà un colloquio con il presidente polacco Andrzej Duda che lo accoglierà anche al suo arrivo a Rzeszów. Prima di partire per la Polonia, il presidente americano ospiterà presso la missione Usa a Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per un incontro bilaterale a porte chiuse sulla situazione in Ucraina. Al termine del colloquio Biden e von der Leyen rilasceranno un comunicato stampa congiunto.