Ucraina: ripartono le trattative, Zelensky disponibile a negoziare sulla neutralità

Nella 32a giornata di guerra in Ucraina, in serata le sirene si sono di nuovo fatte sentire a Kiev e Leopoli, attacchi missilistici russi sono stati segnalati sulle città di Lutsk, Rivne, Zhytomyr oltre che sulla stessa capitale. A Lutsk sarebbe stato distrutto un deposito di carburante. Secondo l'Onu, sono più di 3,8 milioni le persone fuggite dall'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa un mese fa, il 90% sono donne e bambini.

L'avanzata russa si trova in una situazione fondamentalmente di stallo, non sta riuscendo l'impresa di circondare Kiev, e si segnalano anzi piccole controffensive dei militari ucraini nelle regioni di Sumy e Kharkiv e a Kherson, secondo quanto riferito da Oleksiy Arestovych, consigliere della presidenza ucraina. Secondo il Kyiv Independent le due cittadine di Poltavka e Malynivka, nella regione sudorientale di Zaporizhzhia, sono state liberate. E il ministero della Difesa ucraino riferisce che è morto il settimo generale russo, Yakov Rezantsev, ucciso vicino alla città di Kherson.

Sembra segnato invece il destino di Mariupol, secondo il sindaco Vadym Boychenko: "La città è circondata, le forze russe hanno preso il controllo della periferia, la città è in un anello che si sta restringendo". Metà della popolazione di Mariupol è riuscita a fuggire ma il sindaco richiede aiuto per una evacuazione completa: "Migliaia di persone" sono morte, posso dire con certezza che questa cifra è molto più alta" di 2187 (dati del consiglio comunale di due settimane fa)".

Le dichiarazioni di Biden pronunciate sabato a Varsavia hanno continuato a generare polemiche. Il presidente Usa ha definito il suo omologo russo “un macellaio” e soprattutto ha detto che “Putin è un dittatore, non può restare al potere”. Immediate le reazioni del Cremlino, nonostante la smentita proveniente della Casa Bianca secondo cui le parole Biden “non invocavano un cambio di regime a Mosca”. E oggi un parlamentare russo di rilievo, Vyacheslav Volodin, presidente della Duma, ha accusato Biden di fare "dichiarazioni non diplomatiche" e venate di "isterismo". Ma critiche sono giunte anche dall'ex diplomatico americano Richard Haas: "Queste parole hanno reso "una situazione difficile più difficile e una situazione pericolosa più pericolosa", e dalla Francia dove Emmanuel Macron ha messo in guardia dal rischio di un' "escalation" verbale con Mosca.

Volodymyr Zelensky è tornato a sferzare l'Occidente con la richiesta di un maggiore sostegno militare, accusando gli alleati di non avere abbastanza "coraggio" quando si tratta di difendere l'Ucraina. Il presidente ucraino vorrebbe più armi, soprattutto i famosi jet Mig-29 provenienti dalla Polonia e tank, artiglieria pesante, senza i quali la guerra non potrà essere vinta. Zelensky ha evocato lo spettro della caduta di Mariupol città diventata il simbolo dell'assedio, soffocata da settimane di bombardamenti e con duecentomila abitanti intrappolati e allo stremo, ma con i suoi difensori ancora indomiti e capaci di respingere gli invasori". Eppure, l'Occidente - ha detto il leader ucraino - continua a "giocare a ping-pong per decidere chi dovrebbe mandare i jet".

Zelensky ha rilasciato anche un'intervista telefonica a giornalisti russi - di Meduza, Dozhd e Kommersant (testate indipendenti dal Cremlino) - per la prima volta dall'inizio della guerra. L'ente statale russo che regola le telecomunicazioni, Roskomnadzor, ha però diffidato i media dal trasmetterla. Ma l'intervista è stata comunque inserita, sul sito di opposizione Meduza, che ha la sua base in Lettonia, in versione integrale. "Questa non è solo una guerra. E' molto peggio", il titolo. Il leader ucraino dice, tra le altre cose, che la questione della "neutralità" di Kiev viene "attentamente considerata" ma sottolineando che altre richieste di Mosca, come la smilitarizzazione dell'Ucraina, sono da rifiutare. Nella lunga intervista, il presidente si è detto anche disposto ad un compromesso per il Donbass in un eventuale accordo di pace.

Uno dei membri della delegazione ucraina, David Arahamiya, ha annunciato che il prossimo round di negoziati si terrà in presenza in Turchia il 29 e il 30 marzo, notizia confermata dai russi. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sulla guerra in Ucraina e sui negoziati che riprenderanno martedì a Istanbul. Erdogan, secondo l'ufficio di presidenza turco, avrebbe "sottolineato la necessità di stabilire un cessate il fuoco e la pace" tra Mosca e Kiev "il prima possibile".

Le trattative, già difficili, potrebbero essere complicate da un possibile referendum sull'annessione alla Russia, ventilato dal leader dell'autoproclamata Repubblica di Lugansk, Leonid Pasechnik. "Penso che nel prossimo futuro si terrà un referendum sul territorio della Repubblica, in cui le persone eserciteranno il loro diritto costituzionale assoluto ed esprimeranno la loro opinione sul fatto di unirsi alla Federazione russa", ha detto Pasechnik. Ma dopo la risposta del portavoce del ministero degli Esteri di Kiev, Oleg Nikolenko: "Qualunque referendum fake nei territori temporaneamente occupati è legalmente nullo", Pasechnik è sembrato fare un passo indietro, spiegando che “attualmente non sono in corso i preparativi” per lo svolgimento della votazione.