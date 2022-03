La Guardia di Finanza confisca 5 milioni di euro ad un affiliato al clan Santapaola

“Responsabile operativo” del clan mafioso Santapaola-Ercolano. Viene considerato così la persona alla quale i militari del Gico della Guardia di Finanza di Catania hanno confiscato beni per 5 milioni di euro. All’operazione ha collaborato lo Scico di Roma. La persona è in carcere in regime di 41bis.

Le indagini della Procura riguardano quote societarie e beni aziendali di una fabbrica di prodotti in calcestruzzo ed un'autorimessa con garage nel centro di Catania.

Nel provvedimento si è messo in luce la “mafiosità'' delle imprese non solo perché si aggiudicavano gare di appalto ma anche per il riciclaggio dei “proventi”. Una situazione che penalizzava imprese concorrenti “proprio in ragione del ruolo apicale nel contesto criminale catanese del suo 'socio occulto'”.

Il tribunale di Catania, ha sottolineato che la persona "è stata riconosciuta, con sentenza passata in giudicato, appartenente al clan Santapaola dal 2002 al 2004" ed è coinvolta in inchieste per "associazione a delinquere di tipo mafioso ed estorsione aggravata da metodo mafioso.