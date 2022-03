La guerra spinge il gas a nuovi record

Le truppe russe avanzano e i negoziati per fermare la guerra non fanno passi avanti. Così il prezzo del gas naturale va alle stelle. Ci vogliono 148 euro per megawattora che rappresenta un aumento del 67% rispetto a soltanto una settimana fa. Sale anche il prezzo del petrolio con il Brent del Mare del Nord a quota 111 dollari al barile, il 15% in più di mercoledì scorso.

Soffrono le borse con Milano che, dopo il -4% di ieri, cede ora lo 0,54%, in linea con Francoforte e Parigi, mentre Londra riesce ad andare controcorrente (+0,55%).

Resta chiusa per il terzo giorno consecutivo la borsa di Mosca, mentre il rublo a quota 105 sul dollaro registra una svalutazione del 25% rispetto ai valori prima della guerra.