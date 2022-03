La ministra Cartabia a Dubai per chiedere l'estradizione di Raffaele Imperiale

La ministra della Giustizia Marta Cartabia si è recata personalmente a Dubai per consegnare al suo omologo degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah Al Nuaimi, la terza richiesta di estradizione nei confronti di Raffaele Imperiale, detto “Lello Ferrarelle”, potentissimo narcotrafficante della camorra, numero due nell'elenco dei criminali più ricercati. Imperiale è stato arrestato a Dubai la scorsa estate (in agosto) dietro mandato di cattura italiano. Continua quindi il braccio di ferro tra la Procura di Napoli e le autorità emiratine nella battaglia legale sulle sorti del boss; quella di oggi, infatti, è solo l’ennesima puntata di una vicenda che dura ormai da mesi.

Chi è Raffaele Imperiale

Residente da anni negli Emirati Arabi, Imperiale a Dubai è trattato al pari di uno stimato imprenditore. Ma gode anche di importanti agganci in Belgio e in Olanda, tanto che anche ad Amsterdam conoscono il suo nome. Da qui, infatti, sarebbe entrato nella macro-organizzazione che controlla gran parte del traffico di cocaina e droghe sintetiche in tutta Europa, con l'appoggio dei cartelli colombiani. Capace di trattare da pari a pari coi narcos sudamericani, Imperiale è ricercato da anni dagli inquirenti italiani. Appartenente al clan Amato-Pagano, è uno dei narcotrafficanti più influenti e potenti del mondo.

Due richieste di estradizione respinte

Già nello scorso gennaio Dubai aveva rigettato la seconda richiesta di estradizione, senza che peraltro fossero fornite dagli Emirati le motivazioni del rifiuto. Dopo l'arresto nell’agosto 2021, la Procura di Napoli aveva presentato una prima richiesta di estradizione relativa a due ordinanze di custodia cautelare: la prima inerente una sentenza di condanna per narcotraffico, l'altra legata a un ordine di arresto più recente, nell’ambito di indagini della Squadra Mobile di Napoli sul ruolo del boss all'interno dei clan di camorra napoletani. In particolare, secondo il collaboratore di giustizia Biagio Esposito, Imperiale era fondamentale per la stessa sopravvivenza del clan Amato-Pagano, quello degli Scissionisti: riforniva l'organizzazione criminale con carichi fino a 400 chili di cocaina alla volta, poi spacciata a Secondigliano.

Due Van Gogh per uno sconto di pena

Il nome di Raffaele Imperiale è legato all’inusuale proposta di accordo, che lui stesso formulò allo Stato italiano, in cambio di uno sconto di pena relativo a un processo per droga in cui era imputato: il narcotrafficante aveva offerto due quadri di Vincent Van Gogh, acquistati nel 2003, e chiesto come corrispettivo una riduzione della pena detentiva avanzata dalla Procura.

Nel bilaterale di oggi col ministro emiratino, la Guardasigilli Cartabia ha sollecitato “con forza”, riferisce il ministero di via Arenula in una nota, una “pronta esecuzione” per tutte le richieste di estradizione presentate dall'Italia, auspicando una “più proficua collaborazione giudiziaria” tra i due Paesi. A tutela dei connazionali, che si trovassero coinvolti in procedimenti giudiziari negli Emirati, Cartabia ha sottoscritto con Abdullah Al Nuaimi un accordo di cooperazione giudiziaria, per consentire ai condannati di scontare la pena nei rispettivi Paesi di origine.