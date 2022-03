La musica che unisce: Ucraina e Russia insieme sul palco a Pietrasanta

Un potente messaggio di pace, una vivida testimonianza di amicizia e fratellanza tra i popoli del mondo, la musica come ponte di pace tra nazioni in conflitto, ma anche un evento concreto di solidarietà per aiutare la popolazione dell’Ucraina che soffre orrori della guerra. La Fondazione Versiliana e il Comune di Pietrasanta riuniscono interpreti di sei diverse nazionalità per una serata all’insegna della musica e del suo linguaggio universale di unione, mercoledì 9 marzo.

All'invito hanno subito risposto artisti di levatura internazionale, tra cui il soprano ucraino Oksana Dyka, il tenore russo Vladimir Reutov, il tenore franco-tunisino Amadi Lagha, la cantante e musicista ucraina Eka, i soprani italiani Alida Berti e Francesca Maionchi, il baritono Sergio Bologna, il violinista belga Michael Guttman, la violoncellista cinese Jing Zhao, e poi ancora il clarinettista Ioan Bodnarciuc, il sassofonista Gigi Pellegrini e i pianisti Ugo Bongianni e Cesare Goretta.

Un cast composto da cantanti e musicisti provenienti da sei nazioni diverse, tra cui Russia e Ucraina, con formidabili carriere internazionali, che si esibiranno tutti a titolo gratuito per diffondere il più forte segnale di pace rivolto al mondo intero attraverso la musica e l'arte, che da sempre e in ogni circostanza costituiscono un ponte di unione, mai di divisione.

Il messaggio partirà dal palco del Teatro Comunale di Pietrasanta “Cesare Galeotti”, grazie all'iniziativa voluta dal Sindaco Alberto Stefano Giovannetti e dal Presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti. La serata al Teatro Comunale di Pietrasanta (inizio ore 21) è promossa da Fondazione Versiliana e Comune di Pietrasanta in collaborazione con “Pietrasanta in Concerto” e Associazione Kreion Versilia e sarà presentata da Claudio Sottili. Il Concerto è a ingresso libero e sarà messo a disposizione un box per la raccolta fondi destinata alla popolazione ucraina. Per partecipare è necessaria la prenotazione.