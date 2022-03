La Nato teme che la Russia colpisca Stati membri, anche per errore

Sarebbero tra 7.000 e i 15.000 i soldati russi uccisi in Ucraina, secondo quanto riferito anonimamente da un funzionario della Nato. Lo riporta su Twitter Jeff Seldin, giornalista del network pubblico statunitense Voice of America. Il totale delle perdite, compresi feriti, catturati e dispersi, sarebbe tra i trenta e i quarantamila militari. Queste stime sono frutto dell'incrocio tra quanto riferito all'Alleanza da governo e forze armate ucraine e da quello che i russi fanno trapelare (volontariamente o per errore).

“Non so se si può parlare di uno stallo, ma è chiaro che dopo un mese la Russia non ha raggiunto quasi nessuno dei suoi obiettivi strategici. Sono fermi a Kiev. Sono fermi a Kharkiv. Sono fermi a Cherniv - afferma il funzionario - stanno ottenendo qualcosa nelle zone meridionali ma il prezzo è terrificante. Quello che stanno facendo è da seconda guerra mondiale, adottano metodi vecchi di 70 anni". A Mariupol, dice ancora il funzionario, “stanno radendo al suolo la citta. Per arrivare a questo estremo, per arrivare a tanta brutalità, devi essere messo alle strette e devi essere spinto a infrangere tutte le regole morali”.

Putin, prosegue il funzionario Nato, “è pericoloso. Lui e la sua cerchia interna sono persone del tutto sconsiderate. Non si preoccupano delle vite umane. Putin ha profondamente in odio la nostra società, i nostri valori” e gli stati dell'Alleanza “sono certamente a rischio”. Putin potrebbe attaccare un paese Nato “per un errore di calcolo", come già accaduto sul suolo ucraino.

Ci sarebbe anche il rischio di attacchi chimici, o tramite mezzi militari o tramite un'operazione sotto falsa bandiera, come “un incidente a un impianto chimico industriale. Ci sono molti nitrati in Ucraina perché sono utili in agricoltura, sarebbe molto pericoloso se ci fosse una grossa dispersione di questi agenti”

Rispetto alle armi ipersoniche invece, un secondo funzionario con cui ha parlato Seldin afferma che il loro uso in Ucraina “potrebbe rivelarsi controproducente. Probabilmente stanno perdendo più di quello che stanno ottenendo. Quando si usa un arma su qualcosa per cui non è progettata, entrambe le parti in guerra possono trarne insegnamento e noi lo stiamo facendo”.