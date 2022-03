La notte degli Oscar: l'Italia fa il tifo per "È stata la Mano di Dio" di Sorrentino

Il cinema italiano scalda i motori in attesa della notte degli Oscar, quando Paolo Sorrentino potrebbe ottenere la sua seconda ambita statuetta a otto anni dalla vittoria de "La grande bellezza", con "È stata la mano di Dio" (già Leone d'Argento Gran premio della giuria a Venezia 78). Oltre a lui sono in corsa Enrico Casarosa, autore di "Luca", il cartoon targato Pixar e Disney; e Massimo Cantini Parrini, alla seconda nomination consecutiva per i costumi di 'Cyrano". Sorrentino, accompagnato dalla moglie Daniela D'Antonio, punta all'Oscar per il Miglior film internazionale ma la concorrenza è molto agguerrita, a partire dal giapponese 'Drive My Car' e dal danese 'Flee'. 'E' stata la mano di Dio' in America ha potuto contare su successo di pubblico e critica e un endorsement d'eccezione come quello di Robert De Niro. A Los Angeles oltre al regista ci saranno Filippo Scotti, il giovane attore che impersona Fabietto Schisa, vincitore per questo ruolo del premio Marcello Mastroianni alla 78esima Mostra di Venezia; e Lorenzo Mieli, che, con The Apartment, ha partecipato alla produzione della pellicola distribuita da Netflix e Lucky Red.

Ansa Oscar 2022 - "È stata la Mano di Dio"

Il film d'animazione “Luca” di Enrico Casarosa è interamente ambientato in Italia, o meglio, a Portorosso, borgo immaginario di una Riviera ligure dai colori caldi e luminosi. "Questo film è una lettera d’amore alla mia terra d’origine, alle mie radici. Noi liguri abbiamo il mare dentro e con Luca volevo esaltarlo e farlo vedere al mondo", ha detto il regista. "Luca" è la storia di due creature marine, Luca Paguro e Alberto Scorfano, che incuriositi dalla superficie, vivranno un’estate indimenticabile tra gelati, pasta e lunghissimi giri in Vespa con la complicità di Giulia, l'amica umana. Il film, per stessa ammissione del regista è un racconto di formazione dai tratti autobiografici: "Sono nato a Genova ed ero un bambino timido, un po' protetto dalla mia famiglia. E quando ho incontrato il mio migliore amico a 11 anni, il mio mondo si è aperto."

Ansa Oscar 2022 - Enrico Casarosa, "Luca"

Il fiorentino Massimo Cantini Parrini è alla seconda nomination all'Oscar dopo quella dell'0anno scorso per il Pinocchio di Matteo Garrone. A lui si devono i costumi del musical Cyrano, il film di Joe Wright, che trae ispirazione dal testo teatrale per una nuova versione con Peter Dinklage (Il Trono di Spade) e Haley Bennett, il suo amore inarrivabile, Rossana. “La nomination è stata una bellissima sorpresa, è il premio più importante, ma la soddisfazione è stata già in partenza quando mi ha chiamato per la prima volta uno studio americano, la Mgm. Lavorare con questa mega produzione è stato esaltante: sono stati realizzati più di 700 costumi e se ci mettiamo che eravamo in quarantena e anche farsi arrivare le stoffe era un'impresa si capisce perché lo sforzo di tutti era al massimo”, ha detto.

Ansa Massimo Cantini Parrini, premio miglior costumi ai David di Donatello