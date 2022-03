La Protezione civile: il flusso di profughi è per ora gestibile

La Protezione civile rende nota una bozza di accordo per affidare ai governatori delle Regioni il coordinamento dell'assistenza ai rifugiati in arrivo dall'Ucraina, ma i presidenti di Regione e Province autonome chiedono il coinvolgimento dell'esercito per gestire l'accoglienza.

"Ho appena ricevuto il Nulla Osta per la prima ordinanza di Protezione Civile che definisce i criteri di assistenza" ha detto il capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio in conferenza stampa: "La gestione di questa emergenza da un punto di vista operativo ha un punto fermo: i presidenti Regione sono i delegati per i sistemi territoriali di Protezione Civile. Sono loro i commissari delegati. E' invece il prefetto a definire l'accoglienza ai profughi che vengono dall'Ucraina e nel momento in cui avesse la necessità di un supporto più ampio si attivano le Regioni". Curcio ha aggiunto che "In Italia stiamo assistendo quasi 10mila ucraini. La maggior parte arriva tramite frontiera terrestre italo-slovena. L'incremento quotidiano sta aumentando: sono arrivate 2.500 persone in più tra ieri e oggi, ma arrivano con flussi che risultano al momento gestibili. Se numeri dovessero aumentare dovremmo attrezzarci da un punto di vista operativo".

Francesca Ferrandino, capo dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, nel corso della conferenza stampa ha ricordato che “In Italia sono già presenti oltre 248mila ucraini, di cui 190mila sono donne, che già formano una rete di accoglienza spontanea, ma le persone che arrivano hanno comunque bisogno di assistenza. Naturalmente è necessario anche un accordo anche con il mondo della scuola, che i bambini e ragazzi dovranno frequentare".

Il capo servizio della Protezione Civile ha infine annunciato che domani verrà attivato un 'tavolo Covid' per esaminare l'aspetto sanitario dell'accoglienza dei rifugiati che per adesso non rappresenta un problema. Adesso infatti i controlli sanitari delle persone in accesso stanno avvenendo in ambito regionale. Questi incontri servono a prepararsi ad affrontare situazioni di emergenza che ancora però non si sono verificate, per questo motivo il coinvolgimento dell'esercito in questa fase non stato è inserito in questa prima bozza.