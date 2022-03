La Regina Elisabetta e l'omaggio al principe Filippo a un anno dalla sua scomparsa

Alla messa nell'Abbazia di Westminster, prendono parte i membri della famiglia reale britannica - escluso Harry che non tornerà dagli Usa come già annunciato dal suo portavoce. Ci sarà anche il principe Andrea dopo i recenti scandali e rappresentanti di altre monarchie straniere e del governo, tra cui il premier Boris Johnson, oltre a membri delle tante associazioni di cui Filippo era patron, per un totale di circa 1800 persone.

Per Elisabetta II sarà il primo evento pubblico, al di fuori delle sue residenze, a cui prende parte quest'anno. Nei giorni scorsi era riapparsa in pubblico e aveva camminato, aiutandosi con un bastone, per visitare una mostra allestita all'interno del castello di Windsor, dopo che si era parlato molto dei suoi problemi di mobilità a causa dell'età e dopo aver avuto il Covid .

La decisione finale è stata presa questa mattina, poche ore prima dello spostamento dal castello di Windsor al centro di Londra. Un portavoce di Palazzo ha detto: "La regina ha intenzione di partecipare alla funzione questa mattina". L'inizio della messa è previsto per le 11:30 locali (le 12.30 in Italia).

Secondo il Mail online, lo staff di Palazzo sta pensando a una organizzazione che prevede spostamenti in auto ed elicottero per permettere alla sovrana di prendere parte all'importante cerimonia ma sforzandosi il meno possibile. Elisabetta ha ripreso le udienze virtuali dopo la guarigione dal Covid e il recente forfait per il servizio religioso svoltosi secondo tradizione nell'abbazia diWestminster per il Commonwealth Day.

Intanto il governo di Boris Johnson ha fissato per il 10 maggio il Queen's Speech, il tradizionale Discorso della Regina con cui Sua Maestà inaugura la sessione del Parlamento di Westminster presentando le linee programmatiche dell'esecutivo. Si tratta di un appuntamento istituzionale cruciale per la sovrana, al quale non intende rinunciare, anche perché una sua eventuale assenza mostrerebbe una incapacità effettiva a guidare la monarchia.