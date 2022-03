La resistenza di Kiev e le mosse russe

Il Generale Vincenzo Camporini a Rainews.it proprio domenica scorsa diceva:” Esiste uno squilibrio tra le forze sul terreno ma non possiamo fare una valutazione concreta. Ci si aspetta, però, un tipo di operazione da combattimento urbano, un assedio. Un attacco lungo le vie cittadine. Ma il combattimento casa per casa è difficile per l’attaccante e pesante per la popolazione civile che si trova al centro della battaglia. Si ripropone lo scenario della battaglia di Grozny quando un giovane Vladimir Putin chiuse la partita dopo mesi di scontri lasciandosi dietro solo macerie. Non so se i russi anche per Kiev useranno, come allora, l’artiglieria pesante. Comunque questo tipo di combattimento impegnerà le truppe occupanti- che avranno di fronte una forte resistenza civile- e la popolazione in una lunga e sanguinosa battaglia che avrà costi umani anche se credo che questo a Putin non interessi.”

Quali sono le difficoltà di una guerriglia urbana?

L’incubo di tutti gli eserciti è proprio la “urban war” perché una città moderna ha una complessità sociale (gli abitanti) e fisica (costruzioni con materiali che spesso prima si usavano solo per i bunker) che è difficile da piegare o comunque non è semplice.

Inoltre nei centri urbani è difficile anche l’utilizzo di droni per la ricognizione ed un esempio viene dall’assedio di Mosul: l’ISIS coprì le strade con dei teloni di plastica e spazzatura e i sistemi di sorveglianza ISR statunitensi erano praticamente ciechi sugli spostamenti di truppe jihadiste.

La “urban war” è spesso paragonata alle azioni in una foresta tropicale (rappresentazione delle case e della giungla di cemento cittadino) e come in una foresta tropicale, i difensori riescono a nascondersi e osservare l’avanzata degli attaccanti, che spesso sono costretti a passare da strade e piazze dove sono facili le imboscate. E la guerra urbana si avvale dell’invisibilità, dell’elusività, della flessibilità, della rapidità e della pazienza. La sua carta vincente è il tempo, non la potenza di fuoco. Così come fu in Vietnam.

Punti di forza Kiev

La presenza di una rete della metropolitana abbastanza sviluppata offre rifugi e percorsi sotterranei per rafforzare in profondità la rete difensiva. Poi c’è il sistema di canali e affluenti del possente fiume Dnepr, che potrebbero costringere i russi a costruire ponti sotto il fuoco nemico. Un variegato patrimonio immobiliare della città a partire dalle famose Khrushchyovka costruite intorno al 1960.

Gli esperti militari dicono che “a Mosca serviranno almeno cinque soldati per ogni militare che Kiev sarà in grado di schierare. L’esercito ucraino potrà sfruttare tattiche di guerriglia per colpire i nemici che avanzano lentamente”.

Tutto questo è valido se la città supererà il primo grande attacco e se nel frattempo si sarà organizzata una linea di approvvigionamento e rifornimento di armi e beni primari.