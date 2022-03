La risposta saudita all'attacco yemenita

La coalizione guidata da Riad ha effettuato attacchi aerei in Yemen "contro fonti di minaccia a Sanaa e Hodeidah"; in rappresaglia per gli attacchi missilistici dei ribelli Houthi yemeniti in Arabia Saudita, ha twittato l'agenzia di stampa ufficiale Spa. "L'operazione militare proseguirà fino al raggiungimento dei suoi obiettivi", ha aggiunto l'agenzia sullo stesso social network durante la notte, citando la coalizione. Ieri gli Houthi hanno effettuato una nuova serie di attacchi in Arabia Saudita, incluso uno che ha provocato un enorme incendio in un sito petrolifero a Gedda, vicino al circuito di Formula 1 che ospita il Gran premio.

L'Arabia Saudita ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per condannare gli attacchi del movimento armato yemenita Ansar Allah (Houthi), riporta la rete Al Arabiya. "Nel suo messaggio al Consiglio di sicurezza, la missione dell'Arabia Saudita all'Onu sottolinea il fatto che gli attacchi al Regno sono effettuati da Houthi con il sostegno dell'Iran", ha affermato il canale citando la dichiarazione. "Ci riserviamo il diritto di prendere tutte le misure per difendere il nostro territorio e invitiamo il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a convocare una riunione per condannare gli attacchi", afferma il documento.