La Russia banna i social, tra influencer disperati e la paura che il divieto colpisca YouTube

Quasi 115 milioni di persone accedono a Internet in Russia, con una penetrazione di oltre l'80%, secondo il sito Statista.com. Di queste, quante sono sui social più noti in Occidente? Circolano in queste ore video di ragazzi popolari in rete che devono fare i conti con il blocco di Instagram in Russia: blogger e influencer autoctoni presi dalla disperazione nel vedere chiusi i propri canali social e la perdita di milioni di follower.

TG1 Blogger e Influencer russe disperate

I numeri però ci rivelano altro. “In Russia la piattaforma social più usata è VKontakte, posseduta da aziende molto vicine a Putin e strettamente controllata dal governo. Ha oltre 110 milioni di utenti. YouTube, al secondo posto, ha qualcosa come 100 milioni di visitatori mensili mentre Instagram si attesta sui 63 milioni di visite mensili” Persino “TikTok (piattaforma di proprietà dell’azienda tech cinese ByteDance) ha 55 milioni di utenti, ma Facebook arriva a malapena a 10 milioni”, osserva l’analista di Social Media Vincenzo Cosenza. “Vista l’attuale situazione di blocco di Meta, YouTube e TikTok sono quelle che possono fare i maggiori danni alla propaganda putiniana. Ma sono piattaforme che visualizzano video sulla base degli interessi degli utenti, quindi non è detto che siano efficaci per far arrivare informazioni generali sull’invasione. Anche se TikTok ha sospeso livestream e caricamento contenuto dalla Russia, resta la considerazione: i video della guerra arrivano a chi li cerca o a chi è interessato all'argomento, altrimenti no.”

1420.com Russi su YouTube