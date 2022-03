La Russia blocca Instagram: boom di vpn per aggirare le restrizioni

Dalla mezzanotte di oggi, Instagram, di proprietà del colosso americano Meta, non è più accessibile in Russia. Il social network, come Facebook e Twitter, è nell’elenco dei siti ad “accesso limitato”, pubblicato dal responsabile delle telecomunicazioni Roskomnadzor, perché accusato di diffondere appelli alla violenza contro i russi dopo l'invasione dell'Ucraina.

L'affondo dopo l'annuncio di Meta, la società che gestisce l'impero social di Mark Zuckerberg, che ha deciso di allentare alcune forme di censura sui post anti-russi: anche quelli che prendono pesantemente di mira le truppe russe e direttamente Vladimir Putin, compresi i messaggi che invocano l'uccisione dello zar o del presidente della Bielorussia Alexandr Lukashenko.

L’aggiornamento dell’app è diventato impossibile da questa mattina, mentre il sito è inaccessibile senza una Virtual Private Network (Vpn).

Internet è l'unica fonte d'informazione alternativa alla narrazione ufficiale del Cremlino. Adesso gli occhi sono puntati su YouTube, mentre già sono stati bloccati molti siti di informazione come Bbc, Voice of America, Radio Free Europe e Deutsche Welle.

Il blocco di Instagram taglierà fuori 80 milioni di persone in Russia.