La Russia blocca l'accesso al sito web del quotidiano tedesco Bild

La Russia ha bloccato l'accesso al sito web del quotidiano tedesco Bild, secondo quanto riporta la Ria Novosti.

La restrizione è arrivata su richiesta dell'ufficio del procuratore generale all'autorità di regolamentazione delle comunicazioni russa Roskomnadzor, che ha attuato la decisione, riferisce Ria Novosti.

In una dichiarazione inviata via email alla Cnn, il caporedattore del quotidiano tedesco, Johannes Boie, ha affermato che Bild "riporta 24 ore su 24 sulla guerra di aggressione di Putin in Ucraina, in tedesco e sempre più anche in lingua russa".

"La decisione della censura russa di bloccare il nostro sito web conferma che il nostro giornalismo è al servizio della democrazia, della libertà e dei diritti umani", ha aggiunto. "E la loro decisione ci motiva ulteriormente a offrire ai cittadini russi ancora più opportunità di trovare notizie e fatti al di là della propaganda del governo russo", ha concluso Boie.