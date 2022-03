La storia di Giovanni Bruno, portato fuori da Odessa dall'inviato della Rai

Giovanni Bruno, marittimo di Pozzallo, era a Kherson con la famiglia da 24 giorni. Aveva lanciato ripetuti appelli chiedendo aiuto per lasciare la città. Era quindi partito in automobile per Odessa, nonostante i rischi, dove era rimasto “impantanato”. Ora è al sicuro a Palanca, in Moldavia.

Il racconto di Simone Zazzera, del Giornale Radio Rai, che lo ha accompagnato, questa mattina, da Odessa alla frontiera con la Moldavia.