La strategia social di Zelensky e del suo sceneggiatore di fiducia

“Direi che Volodymyr Zelensky ha usato abilmente le piattaforme dei social media per aiutare la causa del suo paese. Senza la sua strategia mediatica, la situazione potrebbe essere molto peggiore per l'Ucraina”, scrive Dalia Al-Aqidi, Senior Fellow presso il Center for Security Policy. E per Tony Wright, del Sydney Morning Herald, “Zelensky si è letteralmente trasformato davanti ai nostri occhi (…) quasi come se, in un mondo la cui realtà è fortemente plasmata da YouTube, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook e tutto il resto, il presidente ucraino abbia passato gran parte della sua vita a fare le prove generali proprio per questo momento”.

Il presidente ucraino, come è noto, nasce attore comico e diventa noto per la serie tv Netflix ‘Servant of the People’, durata tre stagioni tra il 2015 e il 2019 e che ora viene riproposta dalla piattaforma di streaming negli Stati Uniti (in Italia i diritti sono stati acquistati da La7).