La street art racconta la guerra: da Anna Frank che brucia la Z a Putin dietro le sbarre

Il messaggio è chiaro. A un mese dall'invasione russa dell'Ucraina gli street artist di tutto il mondo usano i muri come tele per le loro opere d'arte contro la guerra. Anna Frank brucia con una candela un foglio con la lettera "Z", il simbolo dell'invasione russa in Ucraina. È lei la protagonista della nuova opera di street art apparsa a Milano, "Remember", di AleXsandro Palombo. "Stiamo assistendo a un modello di guerra che si sviluppa con molteplici mezzi tra cui quelli delle fake news e della propaganda sui social network per influenzare i sentimenti e l'opinione pubblica. La "denazificazione" di Putin è una grande operazione di propaganda e mistificazione della realtà messa in atto per poter giustificare la barbara invasione dell'Ucraina. La memoria è l'anticorpo più potente che abbiamo per poterci difendere dalle insidie del presente", ha dichiarato l'artista che ha già ritratto Anna Frank, nel 2015 nell'opera pop "Never Again".

Ansa "Remember" di AleXsandro Palombo

A Barcellona, TvBoy ritrae il presidente russo Vladimr Putin dietro le sbarre. L'opera significa The Dream, “il sogno”. Nel video postato dallo street artist su Instagram una lunga lista di hashtag è più eloquente di una didascalia: #Putin #Vladimir #VladimirPutin #Dictator #Dictatorship #PutinJail #PutinPrison #Jail #Prison #CrimeAgainstHumanity #War #Children #Kids #Women #Families #ChemicalWeapons #Ukraine #Ucraina #Kiev #Kyiv #Zelensky #Resistance #Help #HumanitarianHelp #Freedom #Europe #China #Usa #Nato

Ansa Street Art, Putin dietro le sbarre di Tvboy a Barcellona

A Napoli Jorit in pochissimo tempo ha dipinto sulla facciata di una scuola il volto di Fedor Dostoevskij per dire no a qualsiasi tipo di censura. L'opera era stata ispirata dalla polemica scatenata dalla cancellazione - poi ritirata - di un corso universitario dedicato allo scrittore russo, autore di capolavori della letteratura mondiale come 'I fratelli Karamazov', 'L'idiota', o ‘Delitto e castigo’. Accanto al ritratto, un testo tratto da 'Uccellacci uccellini' di Pier Paolo Pasolini.

Ansa Fedor Dostoevskij di Jorit a Napoli

Si intitola “Sos kids” la nuova opera di Harry Greb, realizzata a Roma vicino al Colosseo. Il murale rappresenta un bambino che con le mani si tappa le orecchie in segno di disperazione: è senza scarpe e poggia i piedi su un disegno che raffigura il segno della pace 'scarabocchiato' con i suoi pennarelli e i soldatini relegati ai margini, a significare di non voler più nemmeno giocare alla guerra. Addosso ha una giacca militare di un adulto e sotto un pigiama su cui sono impressi carri armati. Sopra, su sfondo rosso, la scritta 'Sos', mentre sotto è riportato l'appello 'Stop war'. L'opera è dedicata all'emergenza bambini causata dalla guerra della Russia in Ucraina ed è diventata un'iniziativa benefica in collaborazione con una o più associazioni che si trovano al confine con l'Ucraina e accolgono i bambini che scappano dalla guerra: verranno stampare delle magliette con l'immagine del murale e il ricavato delle vendite sarà devoluto a favore delle associazioni che proteggono e assistono i minori in fuga dalla guerra.