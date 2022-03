L'ambasciatore italiano in Ucraina Zazo: "Qui ancora 400 italiani, alcuni sono intrappolati"

“Il momento è molto pericoloso: non credo ci sarà la guerra nucleare ma che l'Ucraina sia teatro di una guerra, sì”: a dirlo è l’ambasciatore italiano Pier Francesco Zazo, collegato da Leopoli con il programma di Rai3 Che tempo che fa. Ospite di Fabio Fazio, il nostro diplomatico mette in guardia sulla sorte dei 400 connazionali rimasti nel paese: “Molti degli italiani rimasti vogliono rimanere in Ucraina, perché la loro vita l'hanno fatta qui, hanno moglie e figli”. Ma, aggiunge, “ci sono anche alcune persone che sono rimaste intrappolate e hanno difficoltà a lasciare il paese. Per noi questo è un grande problema. Stiamo cercando di fare il nostro meglio”.

Intervistato da Fazio, l’ambasciatore Zazo ha anche avvertito sul rischio di “guerriglia” oggi presente in Ucraina, che si trasformi in “guerra partigiana”, mettendo in chiaro che “Putin non può accettare l'umiliazione di una sconfitta militare. E ha detto e ribadito che per lui l'Ucraina non esiste. L'orgoglio russo si basa soprattutto sulla potenza militare: non credo ad un rischio di una guerra mondiale, anche perché la Nato non la vuole”. Proseguendo sul versante profughi, il diplomatico italiano ha detto che “ormai la situazione sta diventando drammatica, ci sono 2,5 milioni di rifugiati all'estero. Abbiamo tra i 2 e 3 milioni di sfollati interni”, ricordando anche che "oggi c'è un grande sostegno popolare a favore di Zelensky. Sono fermamente determinati a resistere: è una lotta per la libertà”.

Il rappresentante diplomatico del governo italiano ricorda, poi, che “fra i paesi del G7, solo Italia e Francia hanno ancora una rappresentanza in Ucraina, mentre gli altri si sono trasferiti in Polonia”. Zazo ha ricordato ancora che “l'Italia è stata l'ultimo dei grandi paesi occidentali a lasciare Kiev ed evacuare molti bambini profughi in extremis"; ha inoltre assicurato che “i bombardamenti a Leopoli non sono ancora arrivati”, dove “la vita procede ancora abbastanza tranquilla” anche se “si avverte forte la tensione”. E ha sottolineato come la scelta italiana di restare ancora in Ucraina “sia molto importante, non solo come supporto psicologico” ma anche perché “molo apprezzato dalle autorità ucraine come gesto di solidarietà concreta”.

Di Maio: 34 italiani bloccati in città ucraine assediate

In seguito, si è appreso che ci sono 34 italiani bloccati in Ucraina nelle città assediate dalle forze russe, tra cui Mariupol. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un'intervista a 'Non è l'arena'. "Duecento li abbiamo già salvati - ha precisato Di Maio - per i 34 che sono ancorai ntrappolati lavoriamo ogni giorno per portarli fuori. Se l'evacuazione non può avvenire in sicurezza preferiamo dire loro di aspettare".