I carabinieri pagano il conto: una donna ruba in un supermercato, ma è indigente

Ruba in un supermercato, viene fermata, ma i carabinieri invece di denunciarla le pagano il conto. È accaduto a Scauri, in provincia di Latina.

La donna, spinta probabilmente dalla necessità, aveva prelevato dagli scaffali alcuni prodotti, soprattutto alimentari, per sé e per il figlio disabile. Poi ha oltrepassato le casse e ha provato ad uscire senza pagare. È stata fermata dal personale di sorveglianza del negozio che poi ha chiesto l'intervento dei carabinieri.

Sul posto, un noto e frequentato supermercato, è arrivata una pattuglia della Stazione Carabinieri di Scauri. I militari hanno fatto tutti gli accertamenti del caso e hanno verificato che la donna, una 64enne del posto, è risultata essere in uno stato di estrema indigenza. Tra l'altro è incensurata e madre di un disabile.

In quel momento i carabinieri hanno deciso di mettere da parte verbali e denunce e hanno dato ascolto al proprio cuore. Hanno deciso di farsi carico personalmente del pagamento della spesa in possesso della donna: poche cose, per un valore di qualche decina di euro, soprattutto alimenti e prodotti per la cura della persona.

“Anche in questo caso - commentano dall’Arma -, di fronte alla necessità di aiutare una persona in difficoltà, sono prevalsi l’aspetto umano e la generosità dei carabinieri”.