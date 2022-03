L'avanzata rallenta: "I soldati russi sono demoralizzati e tendono sempre di più a saccheggiare"

Il difficile rapporto di Putin con l'Ucraina di Zelensky, l'escalation di violenza, l'invasione militare, l'agognata presa di Kiev in 48 ore, la minaccia nucleare, i continui bombardamenti, le evacuazioni, i negoziati tra le delegazioni di Russia e Ucraina senza rappresentanti indipendenti, le sanzioni e il braccio di ferro con la comunità internazionale, sono spaccati oggettivi della guerra in Ucraina. Per il resto ci si affida a quanto dichiarato dalle parti, dalle note diffuse dagli eserciti che tendono, sempre più spesso, a rappresentare realtà di comodo o delle mezze verità. In questo contesto va letto l'ultimo comunicato dello Stato Maggiore dell'Ucraina che affronta lo stato d'animo dei soldati russi apparsi "demoralizzati" e "sempre più inclini al saccheggio e alla violazione delle norme del diritto internazionale umanitario sui conflitti militari".