Il vice primo ministro della Gran Bretagna e membro del partito conservatore, Dominic Raab, ha sostenuto la proposta di collocare i rifugiati dall'Ucraina in ville di proprietà di ricchi russi, scrive The Times. Secondo Raab, il governo sta ora valutando la possibilità di confiscare proprietà nel Regno Unito, i cui proprietari sono associati alle autorità russe. Ha notato che i cittadini ucraini che sono stati costretti a lasciare il loro paese a causa di guerra potrebbero in seguito stabilirsi in queste dimore. Raab ha affermato che ciò accadrà nei casi in cui il governo britannico abbia prove di un collegamento tra i proprietari di immobili e le autorità russe.

"Stiamo esaminando la situazione nel suo insieme, questo è uno sforzo di squadra dell'intero governo, dal ministro degli Esteri e della Difesa a Michael Gove - segretario di Stato per le comunità e i governi locali - e, ovviamente, il primo ministro è molto persistente nel raggiungere questo obiettivo", ha affermato Raab. Secondo il quotidiano Independent, la decisione di confiscare le proprietà dei russi e di assegnarle ai rifugiati ucraini è sostenuta da liberaldemocratici, così come da Michael Gove.

Allo stesso tempo, il governo britannico viene criticato per la sua lentezza nel prendere decisioni politiche relative alle sanzioni contro i ricchi russi e alla confisca dei loro conti nel Regno Unito. Il Guardian cita le parole di Anneliese Dodds, presidente del Partito Laburista. Ha affermato che il Regno Unito dovrebbe "smetterla di tirare per le lunghe" con l'imposizione di nuove sanzioni sui fondi di individui associati alle autorità russe. "Direi sicuramente che abbiamo agito in modo troppo piano, soprattutto negli ultimi dieci anni, riguardo ai fondi che provenivano dagli oligarchi e dagli uomini d'affari associati a Vladimir Putin. Dobbiamo agire immediatamente. Possiamo introdurre questi registri immobiliari stranieri in 28 giorni. Crediamo di poter lanciare e garantire la loro trasparenza", ha affermato Dodds.