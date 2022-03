Le borse accelerano nel giorno dei negoziati. Nuova impennata per il gas

La ripresa dei negoziati a Istanbul condiziona positivamente i mercati azionari. Gli indici sono ulteriormente migliorati rispetto all'apertura: +2,17% per l'indice Ftse Mib, che supera i 25mila punti ed è ora del 3% inferiore ai valori di prima della guerra in Ucraina, il 24 febbraio. La soglia è già stata superata da Londra (+1% dal 24 febbraio) e Francoforte (+0,01%).

Ieri era stata positiva anche Wall Street, soprattutto il Nasdaq dei titoli tecnologici. I future oggi sono moderatamente positivi: +0,3% per quelli su Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq. Rialzo nella notte per gli indici di Hong Kong e Tokyo, in quest'ultimo caso a causa degli acquisti di titoli "illimitati" da parte della Banca del Giappone partiti ieri e destinati a durare tre giorni.

Rimane forti la tensione sul gas. Oggi +10,5%, il future di aprile è scambiato a 113 euro megawattora, 11 in più di ieri. Si avvicina il primo aprile, la data a partire dalla quale la Russia accetterà pagamenti solo in rubli dai paesi considerati ostili. C'è un braccio di ferro in corso, ieri i Paesi del G7 hanno dichiarato che si tratta una violazione unilaterale del contratto.

Uno degli obiettivi di questo braccio di ferro è il rialzo del rublo. In parte questo sta avvenendo: ora ne servono 87,7 per comprare un dollaro. Prima della guerra ne bastavano 78, ma il 7 marzo c'era stato il picco di 143 rubli per un dollaro. Detto in altri termini, il rublo ora è dell'8% più debole rispetto a prima della guerra, nel picco negativo il calo era stato del 43%.

Oggi intanto il ministero delle Finanze russo ha dichiarato di aver pagato una cedola in dollari da 102 milioni sull'Eurobond in scadenza nel 2035, il terzo pagamento dall'avvio delle sanzioni occidentali.

Ieri invece c'è stato un netto calo del prezzo del petrolio, che continua anche oggi: il Brent da 120 dollari al barile è passato a 109 dollari. Ma su questo ha pesato l'annuncio del fine settimana di un esteso lockdown a Shanghai, in Cina.

A Piazza Affari in evidenza Generali, secondo titolo più scambiato oggi: +0,40% dopo il +3,7% di ieri; il valore dell'azione, 20,22 euro, è sui massimi dal 2008. Movimenti che seguono la presentazione del programma da parte della lista di Caltagirone, che nell'assemblea di aprile contenderà la leadership del Leone di Trieste all'attuale management guidato da Philippe Donnet.

Tra gli altri titoli più scambiati, rialzi del 5% per Unicredit, +4,5% per Stellantis, +3,8% per Intesa Sanpaolo, +4% per Pirelli. Invariato dopo il calo iniziale Telecom Italia (-1,90%), dopo i rialzi dei giorni scorsi legati alla conferma dell'interesse del fondo Kkr per l'intera società e del fondo Cvc per la futura divisione dei servizi. Tra i titoli del paniere principale, cali di oltre l'1% per Saipem, Leonardo e Terna (-1,90%).