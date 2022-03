Le borse migliorano, chiusure positive

Recupero finale e chiusura in rialzo per le borse europee. Dopo una seduta volatile e incerta, i listini sembrano aver apprezzato il colloquio tra i presidenti di Cina e Stati Uniti. Ad aiutare le piazze europee anche la spinta arrivata da Wall Street, in particolare dal Nasdaq, che chiude la migliore settimana dal novembre 2020.

Piazza Affari chiude a +0,41%, Francoforte 0,17%, Parigi 0,12% e Londra 0,26%. Per Milano è stata un'ottima settimana, complessivamente: un rialzo del 5%, anche se non ha ancora recuperato il terreno perso dall'inizio del conflitto in Ucraina (il calo è vicino al 7%).

Le materie prime intanto sembrano aver arrestato, almeno momentaneamente, la loro corsa. Le quotazioni del petrolio sono poco mosse, quelle del gas naturale ferme a 101 euro per megawatt ora.