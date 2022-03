Le borse peggiorano dopo il vertice di Antalya. Male le banche, scende il gas

C'è stato un peggioramento per le borse dopo la fine del vertice di Antalya tra Ucraina e Russia. Ora l'indice di Milano scende del 2,94%, da un precedente -1,7%. Nel resto d'Europa Francoforte -2,80%, Parigi -2,40%, Londra -0,80%.

Ieri c'era stato un forte rimbalzo per Piazza Affari, +6,94%, terzo maggiore rialzo dal 2018 trainato dalle banche. La volatilità però è molto alta. Oggi a trainare verso il basso l'indice Ftse Mib è proprio il settore bancario, il cui indice di settore scende del 5%.

In testa tra i ribassi ci sono ancora una volta Unicredit (-5,8%) e Intesa (-5,6%), le banche più esposte verso la Russia. Giù anche Iveco (-6%) e Bper (-5,5%).

Ieri il rimbalzo era andato di pari passo con la discesa del petrolio. Che però oggi risale: il Brent del Mare del Nord ora è a quota 116,5 dollari, +4,8%.

Si conferma invece oggi il calo del gas, oggi a quota 144 euro al megawattora, a inizio settimana aveva toccato i 345 euro.

Intanto in Russia il rublo oggi è in risalita rispetto al minimo storico al dollaro. Ora ne servono 116 per acquistare un dollaro, prima della guerra ne bastavano 78. Il calo è del 37% nell'ultimo mese. Ieri l'agenzia Fitch ha scritto che il default del debito sovrano russo è imminente.