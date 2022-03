Le borse peggiorano nel finale

La guerra continua a spingere le materie prime e soprattutto il gas naturale che, dopo aver segnato il nuovo massimo storico a 198 euro per megawattora, è poi ripiegato a quota 148 euro, il 10,5% in meno di ieri. Il petrolio questa mattina ha sfiorato i 120 dollari al Barile con il Brent. Alle 18 è scambiato a 112,7 dollari, sui livelli di ieri e con un aumento nell’arco di una settimana del 16 per cento. La borsa di Mosca resta chiusa per il quarto giorno consecutivo. Oggi le agenzie di rating Fitch e Moody's hanno tagliato il giudizio sul debito russo, portandolo a un livello cosiddetto junk, o spazzatura. In Europa, dopo una partenza in netto rialzo, le borse hanno invertito la rotta più volte e peggiorato nel finale. A Milano l'indice Ftse Mib ha ceduto il 2,35 per cento, portando così il bilancio di questa prima settimana di guerra al -7,69%. Stanno andando meglio gli indici americani, con un calo limitato per il Dow Jones (-0,30%) e più marcato per il Nasdaq dei titoli tecnologici (-1%). In Piazza Affari precipita Telecom, -13,99% dopo i conti che hanno evidenziato nel 2021 una perdita di 8,7 miliardi, soprattutto a causa di alcune svalutazioni. Ieri c'è stata anche la presentazione del piano industriale, che prevede lo scorporo della rete.