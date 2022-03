Le borse recuperano ma restano in netto calo. Il gas tocca un nuovo record, rublo ancora a fondo

La possibilità di un embargo occidentale sul petrolio russo fa volare i prezzi delle materie prime e mette sotto pressione i mercati azionari: l'indice Ftse Mib della borsa di Milano segna ora -1,58%, in miglioramento rispetto al -6% toccato in mattinata. Venerdì la contrazione era stata del 6,24%.

Tra i titoli del Ftse Mib i cali maggiori ora sono per Iveco, Stellantis, entrambi in calo di poco del 6%, seguiti da Unipol, Exor, Bper Banca e Mediobanca. I titoli più scambiati sono Unicredit, 3,13%, e Intesa Sanpaolo, -2,33%. Al contrario oggi salgono titoli del settore energia, come Tenaris, +12% ed Eni, +4%. Recupera dopo due sedute di netto calo, Telecom Italia, +9%.

Senza sosta la corsa del gas scambiato ad Amsterdam : ha toccato i 345 euro al megawattora. In questo momento è scambiato a 247 euro, comunque +28% rispetto ai valori record di venerdì.

Sale inevitabilmente anche il petrolio, il Brent è a quota 125 dollari al barile, +6%;

C'è stato un nuovo balzo anche di altre materie prime legate ai territori russo e ucraino. Oggi il maggiore incremento è stato del nichel, +27%.

Intanto la stessa prospettiva fa precipitare il rublo, del 12% verso il dollaro rispetto a venerdì. Ora ne servono 139 per comprare un dollaro, un mese fa ne bastavano 75, il calo nell'ultimo mese è arrivata al 45 per cento, mentre la borsa di Mosca continua a rimanere chiusa.